Суд обязал мэрию Волгограда заплатить 41 штраф по требованию приставов

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании штрафов с администрации Волгограда. Апелляция подтвердила обязанность Департамента финансов города исполнить 41 постановление о штрафах за административные правонарушения, вынесенные службой судебных приставов. Общая сумма взысканий не уточняется.

Поводом стал иск Главного управления ФССП России, который потребовал принудить департамент к действиям. Судебные приставы указали, что с апреля 2024 года Департамент финансов игнорировал их требования о приостановке операций по счетам администрации Волгограда и ее подразделений до погашения задолженности.

Департамент финансов пытался оспорить решение первой инстанции, ссылаясь на неверное применение закона. В апелляции он утверждал, что переслал постановления администрации Волгограда для исполнения и не обязан самостоятельно списывать средства. Суд отклонил эти доводы, указав, что департамент как казначейский орган обязан исполнять требования ФССП в рамках бюджетного законодательства.

Ключевым аргументом суда стало ведение департаментом лицевых счетов администрации. Поскольку учреждение не имеет расчетных счетов в банках и финансируется только из бюджета, взыскание должно проводиться через его финансовый орган. Бездействие департамента признано незаконным, а ссылки на переадресацию документов — несостоятельными.

Апелляция также подтвердила законность требования о приостановке операций по счетам. Эта мера предусмотрена Бюджетным кодексом при неисполнении исполнительных документов в трехмесячный срок. Администрация подала кассационную жалобу.

Никита Маркелов