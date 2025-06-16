Посольство Израиля в Москве временно не оказывает консульские услуги

Посольство Израиля в Москве приостановило оказание консульских услуг, но надеется возобновить деятельность в ближайшее время. Об этом заявила на брифинге посол Симона Гальперин.

«Мы сегодня-завтра еще не принимаем визитов, консульский отдел еще в данный момент не открыт на прием,— сказала дипломат.— Но мы это будем пересматривать ежедневно. И я надеюсь, что достаточно скоро мы сможем возобновить и консульские услуги».

15 июня на сайте посольства Израиля в Москве также было размещено объявление о том, что в течение определенного периода консульские услуги в представительствах Израиля будут недоступны. Информации о дате возобновления оказания услуг не приводится.

Взаимные удары Израиля и Ирана начались в ночь на 13 июня. Тогда израильская сторона начала операцию «Народ как лев». Первые атаки были совершены по ядерным объектам Ирана. Тегеран ответил запуском сотен ракет, после чего авиация Израиля продолжила удары по целям на иранской территории.

О развитии ситуации — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Домбицкая