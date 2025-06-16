Бывшую воспитательницу детсада осудят за истязание детей в Краснодаре

В Краснодаре завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего воспитателя одного из городских детских садов, обвиняемой в систематическом истязании малолетних воспитанников и неисполнении обязанностей по их воспитанию. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 45-летняя женщина в период с декабря 2024 года по март 2025 года, занимая должность воспитателя в младшей группе, применяла к детям физическую силу. Фигурантка, как утверждается, использовала незначительные поводы, чтобы толкать малышей, хватать их за одежду, волосы и конечности, а также бросать на пол. В результате ее действий детям были причинены как физические, так и психоэмоциональные страдания.

Следователи квалифицировали действия обвиняемой по п. «а» и «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо малолетнего) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). В ходе следствия собрана доказательственная база, достаточная для направления уголовного дела в суд.

Обвинительное заключение утверждено, материалы будут переданы для рассмотрения по существу в установленном порядке.

Вячеслав Рыжков