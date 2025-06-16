AFP: Пакистан закрыл погранпереходы на границе с Ираном

В провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана закрыли все пограничные переходы с соседним Ираном на неопределенный срок, передает агентство AFP со ссылкой на высокопоставленного местного чиновника.

«Работа пограничных переходов во всех пяти округах — Чагай, Вашук, Панджгур, Кеч и Гвадар — была приостановлена»,— сообщил AFP высокопоставленный чиновник граничащей с Ираном провинции Белуджистан Кадир Бахш Пиркани.

Ранее газета Express Tribune сообщала о решении пакистанских властей закрыть все пограничные переходы с Ираном в районах Гвадар и Панджгур. По информации издания, было приостановлено как пешеходное, так и топливное сообщение.

Меры были приняты с целью обеспечить общественную безопасность и предотвратить непредвиденные инциденты на границе в связи с эскалацией напряженности между Ираном и Израилем. Пакистанские власти также призвали граждан воздержаться от поездок в соседнюю страну и сохранять бдительность.

Взаимные удары Израиля и Ирана начались в ночь на 13 июня. Тогда израильская сторона начала операцию «Восходящий лев». Первые атаки были совершены по ядерным объектам Ирана. Тегеран ответил запуском сотен ракет, после чего авиация Израиля продолжила удары по целям на иранской территории.

О развитии ситуации — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Домбицкая