В Ярославской области избрали глав трех округов

В Ярославской области состоялись выборы глав трех муниципальных округов. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что выборы новых глав муниципальных округов проходят в связи с реформой местного самоуправления, которая ликвидировала уровень поселений.

Главой Борисоглебского района избран Ярослав Шилов, который с февраля был исполняющим обязанности после отставки Айнаш Кисляковой.

Главой Даниловского округа вновь стала Елена Иовлева, которая возглавляет район с 2023 года.

Главой Брейтовского округа депутаты избрали Михаила Гелевера, который исполнял обязанности главы с апреля 2025 года. Руководитель Андрей Перов покинул этот пост после девяти лет работы.

Алла Чижова