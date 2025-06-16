В Омской области контрактникам поднимут разовые выплаты до 1,1 млн рублей

Власти Омской области намерены увеличить размер единовременной выплаты до 1,1 млн руб. военным, заключившим контракт с Минобороны РФ. Средства смогут получить те, кто подпишет договор в период с 11 июня по 1 август 2025 года, следует из проекта постановлений министерства труда и социального развития региона.

Сейчас размер единовременной выплаты контрактникам в регионе составляет 800 тыс. руб. Еще 400 тыс. руб. выплачивается из федерального бюджета.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце мая единоразовая выплата военнослужащим была увеличена в Алтайском крае с 800 тыс. руб. до 1,5 млн руб., а в начале июне — в Красноярском крае с 400 тыс. руб. до 1 млн руб.

Александра Стрелкова