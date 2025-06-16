Дожди и похолодание прогнозируются на неделе в Удмуртии

В Удмуртии до конца недели ожидается температурный фон ниже климатических норм, сообщили в региональном Гидрометцентре. В регионе установится дождливая погода: местами прогнозируются осадки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Завтра ночью небольшие дожди сохранятся в отдельных районах, местами возможен туман. Температура воздуха в ночные часы составит 10-15°С, в дневные — 16-21°С.

В середине и во второй половине недели дожди прогнозируются местами по региону. Ночью в эти дни температура воздуха будет опускаться до 7-12°С, днем — повышаться до 17-22°С. В выходные дни ожидается похолодание и сохранение осадков, также установится ветреная погода.