Свердловский суд оставил в силе решение о взыскании ущерба за ДТП с самокатом

Свердловский областной суд оставил без изменения решение суда о взыскании с родителей подростка 170,8 тыс. руб., который попал в ДТП на самокате и повредил автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, в сентябре 2023 года в Екатеринбурге двое несовершеннолетних на арендованном электросамокате столкнулись с автомобилем «Шевроле», пересекая пешеходный переход на красный свет. В результате ДТП пострадали подростки, а автомобиль получил повреждения на 130,5 тыс. руб.

Ранее Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал виновным в ДТП подростка, управлявшего самокатом, и обязал его выплатить владельцу автомобиля ущерб, расходы на экспертизу и судебные издержки на общую сумму 170,8 тыс. руб. С владельца автомобиля в пользу второго подростка взыскали 20 тыс. руб. компенсации морального вреда и 7 тыс. руб. — расходы на оплату юридических услуг.

Мать подростка, управлявшего самокатом, обжаловала решение, но Свердловский облсуд оставил его без изменения.

Полина Щуцкая