Инженера Чепецкого механического завода арестовали по делу о взятке

В Глазове арестовали 66-летнего инженера Чепецкого механического завода, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 10 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Следствие считает, что 11 июня 2025 года фигурант получил от директора коммерческой организации 300 тыс. руб. из общей суммы в 1,3 млн руб. за лоббирование интересов фирмы при участии в торгах на ремонт железнодорожных путей на сумму свыше 13 млн руб. и принятии выполненных работ по данному договору. В судебном заседании обвиняемый и его защитник просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

По статье инженеру грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время продолжаются следственные действия для выявления других эпизодов его противоправной деятельности.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал об аресте заместителя генерального директора ЧМЗ Алексея Майкова. Его задержали 30 января 2025 года. Фигуранта обвинили в том, что он инициировал торги для заключения договора между заводом и аффилированной ему компанией на автоматизацию производственных процессов, после чего вывел 2,27 млн руб., полученных преступным путем, через расчетный счет своей супруги.

Кроме того, считает следствие, он поручил одному из подчиненных провести обследование объекта автоматизации и разработать техзадание на программирование системы оптимального планирования в интересах аффилированной компании. Это не входило в обязанности сотрудника.