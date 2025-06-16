В реке Ира в Сочи поднялся уровень воды

В Сочи зафиксирован выход из русла реки Ира в районе поселка Дагомыс — подтопление затронуло участок Батумского шоссе. Как сообщили в региональном управлении МЧС, критических отметок уровень воды не достиг, движение по автодороге сохраняется, угрозы населенным пунктам не выявлено. В условиях усиленных дождей сотрудники оперативного штаба проводят мониторинг водных объектов и разъяснительную работу с населением в зонах отдыха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным метеослужб, в ближайшие сутки на территории Сочи и Сириуса ожидаются неблагоприятные метеоусловия: сильные дожди, грозы, шквалистый ветер до 15–18 м/с. В акватории Черного моря прогнозируется шторм. Возможны резкие колебания уровня воды в малых реках и водотоках, в горной местности сохраняется риск образования селевых потоков.

Муниципальные и экстренные службы переведены в режим повышенной готовности, ситуацию контролирует городской оперативный штаб. Власти настоятельно рекомендуют жителям и туристам временно отказаться от отдыха у воды, не парковать автомобили под деревьями и конструкциями, а также принять меры по защите имущества.

Водителям советуют при планировании маршрутов учитывать текущую обстановку и ориентироваться на предупреждения экстренных служб. На территории курорта сохраняется запрет на купание в море.

Вячеслав Рыжков