В Воронеже открылось новое отделение ВТБ

ВТБ открыл новый офис в Воронеже по адресу: Ленинский проспект, 148, пом. 6/1. Отделение обладает хорошей транспортной доступностью – рядом расположена Остужевская развязка, остановка общественного транспорта, есть парковочные места.

Фото: Банк ВТБ

Многофункциональный офис обслуживает как физических, так и юридических лиц. Розничным клиентам доступны открытие вкладов и накопительных счетов, оформление кредитов, дебетовых и кредитных карт, подключение страховых продуктов, настройка цифровых сервисов и программы лояльности. Предпринимателям предоставляются услуги персонального менеджера и полный спектр продуктов для бизнеса, включая подачу заявок на финансирование и размещение средств на депозитах.

В отделении созданы комфортные зоны с мягкой мебелью. Современный облик офису придают яркий дизайн, неоновая подсветка и светодиодные информационные экраны. Для конфиденциальных бесед предусмотрены переговорные комнаты. Клиенты также могут воспользоваться тремя круглосуточными банкоматами с поддержкой операций по QR-коду, бесплатным Wi-Fi и питьевой водой.

Фото: Банк ВТБ

«Несмотря на доступность онлайн-услуг, для решения важных финансовых вопросов многим клиентам необходимо живое общение со специалистом, – отметил Игорь Нестеров, управляющий ВТБ в Воронежской области – вице-президент банка. – Поэтому мы продолжаем развивать сеть отделений. В новом офисе представлены все актуальные банковские продукты и услуги как для физических лиц, так и для предпринимателей. Всего в Воронежской области работает 14 отделений ВТБ».