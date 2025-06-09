Около 30 человек утонули в водоемах Ленобласти с начала 2025 года

Главный государственный инспектор по маломерным судам Ленобласти Алексей Зыбцев на пресс-конференции ТАСС сообщил, что с начала года в водоемах региона утонули 29 человек, в том числе двое детей. Всего было зарегистрировано 36 происшествий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Большая часть происшествий на воде случилась в период с середины марта по середину апреля. За это время погибли 17 человек из 29. По словам господина Зыбцева, погибшие решались погулять по льду, чтобы проверить его толщину.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пьяный житель Ленобласти перевернул лодку на рыбалке и утонул в Финском заливе. Товарищи извлекли пострадавшего из воды и стали проводить искусственное дыхание, однако привести в чувство так и не смогли.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пьяный житель Ленобласти перевернул лодку на рыбалке и утонул в Финском заливе. Товарищи извлекли пострадавшего из воды и стали проводить искусственное дыхание, однако привести в чувство так и не смогли.

Андрей Маркелов