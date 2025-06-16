Пострадавшему от нападения собак в Сочи ребенку проведут очередную операцию

Девятилетний Валентин Королев, пострадавший от нападения двух хаски в СНТ «Авиатор» под Сочи, продолжает лечение в Российском детском клиническом центре в Москве и готовится к очередному хирургическому этапу. Как сообщил «Ъ-Сочи» отец мальчика, медики планируют в начале июля реконструировать нос: установленный под кожу лобной области эспандер наполняют физраствором дважды в неделю, растягивая ткани для последующего закрытия сформированной носовой полости. Состояние ребенка стабильное, осложнений не отмечается; сам пациент спокойно переносит процедуры и следит за изменениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Операция предусматривает одновременное моделирование хрящевого каркаса из ребра и укрытие новой кожи. На восстановление понадобится порядка месяца. В августе запланирована пластика верхней губы с использованием слизистой, выращенной in vitro. Параллельно Валентин занимается по школьной программе, особое внимание уделяется письму; успеваемость, по словам отца, остается высокой, хотя ребенок пока стесняется посещать кружки при больнице из-за внешнего вида эспандера.

Инцидент произошел в конце февраля, когда мальчик находился во дворе без сопровождения взрослых; животные нанесли ему множественные травмы лица. После оказания первой помощи в Сочи ребенка перевезли в медучреждения Краснодара, затем — в Москву, где провели срочные операции, включая пересадку кожного лоскута. Владелец собак признал, что длительное время не кормил животных; против него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Мировой суд Адлерского района назначил ему 1 год и 6 месяцев ограничения свободы; приговор не вступил в силу.