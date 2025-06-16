Иран продлил закрытие воздушного пространства до 17 июня

Воздушное пространство Ирана будет закрыто до 1:30 мск 17 июня. Об этом сообщил представитель Организации гражданской авиации страны Мехди Рамезани агентству Mehr.

Ранее Иран продлил закрытие воздушного пространства до 13:30 мск 16 июня. Решение об этом принято на фоне ракетных обстрелов со стороны Израиля.

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном произошла 13 июня, когда ЦАХАЛ начал операцию «Народ как лев». Первые атаки были совершены по ядерным объектам Ирана. Тегеран ответил запуском сотен ракет, после чего авиация ЦАХАЛа продолжила удары по целям на иранской территории. Стороны обмениваются ракетными ударами четвертый день.

Подробности — в материале «Ъ» «Кто остановит льва».