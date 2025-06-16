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Ливень обесточил часть столицы Тувы

Часть Кызыла осталась без электроэнергии. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Республике Тыва.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Причиной происшедшего стал прошедший в городе ливень. «Для устранения работают бригады энергетиков. Ориентировочное время завершения работ — сегодня в 18:30 по местному времени»,— рассказали о принятых мерах в региональном главке МЧС.

Днем ранее штормовой фронт прошел по северной части Красноярского края. Без электроэнергии остались 12,5 тыс. человек в 50 населенных пунктах. По данным компании «Россети Сибирь» на 16 июня, уже подключены 80% этих абонентов, работы продолжаются в Казачинском и Пировском районах.

Валерий Лавский

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