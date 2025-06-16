Житель Кисловодска выплатил 300 тысяч за призывы к терроризму

Судебные приставы в Кисловодске взыскали с местного жителя штраф в размере 300 тыс. руб., назначенный судом за публичные призывы к террористической деятельности и пропаганду терроризма в социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мужчина в своих аккаунтах в соцсетях выражал недовольство решениями действующей власти, а также публично призывал к террористической деятельности и пропагандировал терроризм. В отношении гражданина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

Николай Аксенов