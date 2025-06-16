Татарстанская ЕР отправила самую большую колонну гумпощи с начала СВО

Под эгидой татарстанского регионального отделения «Единой России» из Татарстана была отправлена самая большая колонна гуманитарной помощи в Лисичанск и Рубежное. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

Сегодня, 16 июня, было отправлено 320 тонн груза на 19 грузовиках. В составе 31-й колонны — стройматериалы, продукты, бытовая химия и помощь бойцам. Гумпомощь отправилась из Алексеевского, Апастовскиого, Бавлинского, Зеленодольского и других районов республики. Основная часть грузов — стройматериалы для восстановления инфраструктуры Лисичанска и Рубежного. Также в регионы направляются продукты, бытовая химия и учебники.

С начала специальной военной операции татарстанское отделение партии направило в Лисичанск и Рубежное 221 грузовую машину гуманитарной помощи, весом более 3,3 тыс. тонн.

Влас Северин