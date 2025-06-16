На Ставрополье обновят шесть Домов культуры за 112 млн рублей
В Ставропольском крае в рамках краевой госпрограммы в 2025 году обновят шесть Домов культуры. На эти цели направили 112,5 млн рублей из краевого бюджета, сообщили в министерстве культуры региона.
Фото: Николай Аксенов
В настоящее время комплексные работы ведутся на четырех объектах — в ДК Пятигорска, Шпаковского, Кировского и Апанасенковского округов. Специалисты занимаются монтажом отопительных систем и электрических сетей, а также обновлением кровли, фасада и помещений.
Учреждения культуры преображаются благодаря реализации государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры», которая действует с 2018 года.
«У Домов культуры в скором времени начнется новый этап творческой жизни, более интересный и яркий. Будут созданы комфортные условия как для работников, так и для гостей, особое внимание уделяется людям с ограниченными возможностями здоровья»,— подчеркнула заместитель министра культуры Ставропольского края Елена Калюка.
Капитальный ремонт в учреждениях Левокумского и Новоалександровского округов уже полностью завершен.
В 2024 году в рамках программы привели в порядок Дома культуры в Андроповском, Грачевском, Кировском и Новоселицком округах.