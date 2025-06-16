На Ставрополье обновят шесть Домов культуры за 112 млн рублей

В Ставропольском крае в рамках краевой госпрограммы в 2025 году обновят шесть Домов культуры. На эти цели направили 112,5 млн рублей из краевого бюджета, сообщили в министерстве культуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Аксенов Фото: Николай Аксенов

В настоящее время комплексные работы ведутся на четырех объектах — в ДК Пятигорска, Шпаковского, Кировского и Апанасенковского округов. Специалисты занимаются монтажом отопительных систем и электрических сетей, а также обновлением кровли, фасада и помещений.

Учреждения культуры преображаются благодаря реализации государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры», которая действует с 2018 года.

«У Домов культуры в скором времени начнется новый этап творческой жизни, более интересный и яркий. Будут созданы комфортные условия как для работников, так и для гостей, особое внимание уделяется людям с ограниченными возможностями здоровья»,— подчеркнула заместитель министра культуры Ставропольского края Елена Калюка.

Капитальный ремонт в учреждениях Левокумского и Новоалександровского округов уже полностью завершен.

В 2024 году в рамках программы привели в порядок Дома культуры в Андроповском, Грачевском, Кировском и Новоселицком округах.

Николай Аксенов