Зарплатные ожидания кубанских медиков на 10 тысяч выше предложений

По данным сервиса hh.ru, с начала года в Краснодарском крае размещено свыше 10 тыс. вакансий в сегменте медицины и фармацевтики. Наибольшая доля предложений — 46% — приходится на врачей различных специализаций. На втором месте по востребованности — младший медперсонал (22%), на третьем — фармацевты и провизоры (11%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Медианная заработная плата, указанная в вакансиях, составила 60 тыс. руб., что на 16% выше уровня 2024 года. В то же время ожидания соискателей превышают эти предложения и находятся на уровне 70 тыс. руб.

Сфера здравоохранения в 2025 году сохраняет статус одной из наиболее дефицитных по кадрам. В числе 20 профессий с минимальной конкуренцией (наименьшее количество активных резюме на вакансию) оказались шесть медицинских специальностей. Так, по данным hh.ru, на одну вакансию врача приходится 1 резюме, на фармацевта — 1,9, на медсестру или медбрата — 2,1. Для ветеринарного врача показатель составляет 3,1, заведующего аптекой — 3,2, главного врача — 3,6. По оценке аналитиков, сбалансированное соотношение между спросом и предложением на рынке труда — от 4 до 8 резюме на вакансию. Существенных изменений в ситуации по сравнению с прошлым годом не зафиксировано.

Вячеслав Рыжков