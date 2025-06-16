В Ростовской области обнаружили две нелегальные заправки

В двух районах Ростовской области — Октябрьском (сельском) и Неклиновском, полицейские совместно с пожарными обнаружили две нелегальные заправки. Их владелицы разливали топливо без сопроводительных документов и без соблюдения техники безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Так, в Октябрьском районе, рядом с трассой М-4 «Дон», местный бизнесмен разливал солярку неизвестного происхождения в самодельные канистры, а в Неклиновском районе предприниматель заправлял клиентов без лицензии на этот вид деятельности.

«Подобные нарушения создают угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий и могут повлечь за собой гибель людей», — отметили в ведомстве.

Собранные материалы направлены в Ростехнадзор для принятия соответствующих мер.

Наталья Белоштейн