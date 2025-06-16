В Чувашии рассмотрят дело о продаже контрафактных сигарет на 2,1 млн рублей

Жителя Батыревского округа Чувашии обвиняют в продаже немаркированной табачной продукции на сумму более 2,1 млн руб. Уголовное дело направлено в районный суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

По версии следствия, с января 2021 года по май 2022 года 42-летний мужчина приобрел и хранил свыше 16 тыс. упаковок сигарет различных брендов без акцизных марок либо с поддельной маркировкой. Контрафакт он сбывал в магазины на территории Чувашии и Татарстана.

Продукция обнаружена и изъята в ходе оперативных мероприятий, проведенных региональным управлением ФСБ, — в частности, в гараже обвиняемого и в нескольких торговых точках. Общая стоимость изъятых табачных изделий оценивается более чем в 2,1 млн руб.

Мужчине предъявлено обвинение по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (незаконный оборот немаркированной табачной продукции в особо крупном размере). Дело передано в Батыревский районный суд для рассмотрения по существу.

Анар Зейналов