Комедия «На деревню дедушке» собрала 1 млн рублей в Удмуртии в последний уикенд

Комедийная кинолента «На деревню дедушке» собрала чуть более 1 млн руб. с 12 по 15 июня в кинотеатрах Удмуртии, что составляет 29,4% всех сборов в регионе, следует из статистики Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Кинокартину посмотрели 3,3 тыс. жителей, или 19,1% количества всех зрителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кадр трейлера фильма «На деревню дедушке» Фото: Кадр трейлера фильма «На деревню дедушке»

Боевик «Балерина» иностранного производства собрал в регионе в два раза меньше — 542,2 тыс. руб. (14,9% сборов). Кинокартину посмотрели 1,2 тыс. зрителей (11%).

Замыкает тройку популярных в республике фильмов в последний уикенд мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 2». Он собрал в прокате почти 510 тыс. руб. (14%) и 1,7 тыс. зрителей (19,2%).

Всего кинозалы Удмуртии собрали с 12 по 15 июня 3,6 млн руб. и 17,2 тыс. зрителей. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», относительно аналогичного уикенда прошлого года сборы выросли на 39,9%, посещаемость кинотеатров — на 67,4%.

Напомним, самым кассовым фильмом в мае стала военная кинолента «В списках не значился». Кинокартина собрала 6,4 млн руб. за прошлый месяц. Ее посмотрели 18,5 тыс. жителей.