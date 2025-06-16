Начальник исправцентра в ХМАО уволен за привлечение осужденных к ремонту авто

Начальник исправительного центра при Лечебно-исправительном учреждении №17 УФСИН по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югра) уволен в связи с утратой доверия после того, как привлек осужденных к ремонту личного автомобиля, сообщили в окружной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Используя служебное положение, он незаконно привлекал осужденных к ремонту личного автотранспорта, чем существенно нарушил их права и подорвал авторитет Федеральной службы исполнения наказаний», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что изначально начальник был уволен «в связи с нарушением условий контракта», однако прокурор подал в суд иск об изменении формулировки — «в связи с утратой доверия». Суд заявленное требование удовлетворил.

Мария Шараева