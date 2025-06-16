На юге Москвы загорелось такси

Утром 16 июня на Варшавском шоссе загорелся автомобиль такси, сообщил источник «Известий». По его словам, сначала в машине задымилась печка, потом раздался хлопок. Водитель такси получил ожоги, его госпитализировали. Сведений о других пострадавших не приводится.

Собеседник издания уточнил, что пожар мог произойти из-за газового оборудования такси. Дептранс Москвы подтвердил факт возгорания автомобиля. В ведомстве добавили, что на месте работают сотрудники оперативных служб.

Движение на Варшавском шоссе незначительно затруднено. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.