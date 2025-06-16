В Назарове суд запретил работу криптофермы на площади почти 30 тысяч кв. метров

В Назарове (Красноярский край) суд запретил работу нелегальной криптофермы по иску прокуратуры. Оборудование находилось в микрорайоне Промышленный узел, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Согласно данным следствия, по документам на ООО «Управление Н» было оформлено здание площадью 29,8 тыс. кв. м. В действительности на этой территории располагались трансформаторы, электростанции, а также мобильные центры, которые были «переданы в аренду вместе с несуществующим зданием другой организации за 4,6 млн руб. в месяц», считают следователи. Майнинг-ферма была подключена к городским энергосетям.

Компания, как установили правоохранители, не оформила разрешение на эксплуатацию своих энергопринимающих установок и право пользования землей.

Александра Стрелкова