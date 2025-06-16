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По второму этапу Вознесенского тракта в Казани проехало 1,16 млн автомобилей

С 10 марта 2025 года по второму этапу Вознесенского тракта в Казани проехало 1,16 млн машин. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

По второму этапу Вознесенского тракта в Казани проехало 1,16 млн автомобилей

По второму этапу Вознесенского тракта в Казани проехало 1,16 млн автомобилей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По второму этапу Вознесенского тракта в Казани проехало 1,16 млн автомобилей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В среднем за день по второму этапу Вознесенского тракта движется более 12,3 тыс. автомобилей, что составляет 25,8% от потока на Мамадышском тракте.

Движение по второму этапу Вознесенского тракта было открыто 26 декабря 2024 года. Стоимость объекта составила 27 млрд руб.

Ранее сообщалось, что Вознесенский тракт входит в пятерку самых дорогих магистралей в РФ.

Анар Зейналов

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