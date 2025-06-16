По второму этапу Вознесенского тракта в Казани проехало 1,16 млн автомобилей
С 10 марта 2025 года по второму этапу Вознесенского тракта в Казани проехало 1,16 млн машин. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.
По второму этапу Вознесенского тракта в Казани проехало 1,16 млн автомобилей
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
В среднем за день по второму этапу Вознесенского тракта движется более 12,3 тыс. автомобилей, что составляет 25,8% от потока на Мамадышском тракте.
Движение по второму этапу Вознесенского тракта было открыто 26 декабря 2024 года. Стоимость объекта составила 27 млрд руб.
Ранее сообщалось, что Вознесенский тракт входит в пятерку самых дорогих магистралей в РФ.