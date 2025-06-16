С 10 марта 2025 года по второму этапу Вознесенского тракта в Казани проехало 1,16 млн машин. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По второму этапу Вознесенского тракта в Казани проехало 1,16 млн автомобилей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ По второму этапу Вознесенского тракта в Казани проехало 1,16 млн автомобилей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В среднем за день по второму этапу Вознесенского тракта движется более 12,3 тыс. автомобилей, что составляет 25,8% от потока на Мамадышском тракте.

Движение по второму этапу Вознесенского тракта было открыто 26 декабря 2024 года. Стоимость объекта составила 27 млрд руб.

Ранее сообщалось, что Вознесенский тракт входит в пятерку самых дорогих магистралей в РФ.

Анар Зейналов