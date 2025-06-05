Трассу ЗСД признали самой дорогой платной дорогой в России

Трасса «Западный скоростной диаметр» в Петербурге признана самой дорогой платной дорогой в России. Об этом со ссылкой на данные компании — электронного справочника 2ГИС пишет Autonews.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Согласно рейтингу, предоставленному сервисом, пятерку самых дорогих магистралей в РФ составляют ЗСД, столичный проспект Багратиона и «Северный обход» в Одинцово, трасса М-11 «Нева» (с 15 по 58 км), Вознесенский тракт (Казань) и Мытищинская хорда. Средняя стоимость 1 км на этих дорогах составляет 32, 30, 25, 15 и 14,9 рубля соответственно.

Самыми же бюджетными трассами в стране, по данным 2ГИС, стали Московский скоростной диаметр (0,9 рубля), Обход Тольятти (3 рубля) и трасса Алексеевское — Альметьевск (4,4 рубля).

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Дарья Астанина