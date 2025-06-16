Из-за жары большегрузам запретили ездить по трассам в Челябинской области

В связи с повышением температуры воздуха до 32С с 14:00 до 18:00 16 июня вводятся временные ограничения для движения грузовых транспортных средств по федеральным дорогам. Эти меры приняты для обеспечения безопасности дорожного движения, сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

Ограничения коснутся следующих участков:

М-5 «Урал» (Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск) с 1548+651 км до 1871+058 км;

М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу с 11+400 км до 130+169 км;

А-310 (Челябинск-Троицк - граница с Казахстаном) с 16+270 км до 146+128 км;

Р-254 «Иртыш» (Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск) с 12+950 км до 465+331 км;

Р-254 «Иртыш», подъезд к Тюмени с 0+000 км до 91+462 км;

Р-354 (Екатеринбург - Шадринск – Курган) с 125+421 км до 356+282 км.

Водителям рекомендуют учитывать эти ограничения при планировании маршрута, чтобы избежать задержек и нарушений ПДД.