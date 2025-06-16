Парламенту Хакасии предстоит выбрать модель самоуправления на сессии 19 июня

Очередная сессия верховного совета Хакасии состоится 19 июня. Решение об этом президиум республиканского парламента принял на своем заседании 16 июня.

Сессии предстоит рассмотреть два взаимоисключающих законопроекта, касающихся устройства местного самоуправления (МСУ). Один из них, предложенный главой субъекта федерации Валентином Коноваловым, предполагает сохранение двухуровневой модели. Вариант же, внесенный группой депутатов верховного совета, включая спикера Сергея Сокола, предусматривает введение одноуровневой модели с ликвидацией самостоятельных муниципалитетов в селах и поселках.

Как писал «Ъ-Сибирь», руководители большинства сельсоветов на встрече с господином Коноваловым в начале июня поддержали сохранение двухуровневой модели.

Валерий Лавский