Главы сельсоветов Хакасии поддержали сохранение двухуровневой модели МСУ

Руководители сельских и поселковых советов в Республике Хакасия направят в верховный совет обращение с призывом сохранить в регионе двухуровневую модель местного самоуправления (МСУ). Об этом говорится в сообщении правительства Хакасии по итогам встречи руководителей советов этого уровня с главой республики, коммунистом Валентином Коноваловым.

Встреча прошла 3 июня в Хакасском национальном краеведческом музее им. Кызласова. «Убежден, что двухуровневую систему местного самоуправления в республике необходимо сохранить. Помимо этого, считаю крайне важным оставить прямые выборы глав городов, районов и поселений. Именно тогда, когда люди самостоятельно выбирают своих руководителей, у них появляется больше возможностей влиять на принимаемые решения и деятельность власти»,— заявил в ходе нее господин Коновалов.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее глава региона направил в верховный совет проект закона, сохраняющий двухуровневую модель. Позднее группа депутатов-единороссов республиканского парламента во главе со спикером Сергеем Соколом подготовила законопроект о переходе на одноуровневую модель с ликвидацией сельских и поселковых муниципалитетов.

Предполагается, что оба законопроекта будут рассмотрены на июньской сессии верховного совета.

Валерий Лавский