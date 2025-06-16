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Экс-главбуха больницы №7 Ростова осудили на один год колонии за мошенничество

Бывшего главного бухгалтера больницы №7 Ростова-на-Дону, причастную к мошенничеству в особо крупном размере, приговорили к одному году исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Оперативниками установлено, что Елена Скупова в 2016 году фиктивно оформила на должность бухгалтера свою знакомую, которая с этого времени и по 2022 годы в больнице не появлялась.

«При этом заработную плату оформленного сотрудника Скупова присваивала себе. В результате она незаконно получила более 11 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

Приговор фигурантке вступил в законную силу.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», осужденная свою вину не признала и подала апелляционную жалобу. По итогам рассмотрения жалобы Ростовский областной суд оставил решение Железнодорожного райсуда без изменения.

Наталья Белоштейн

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