В Ростове-на-Дону сотрудницу горбольницы осудили за мошенничество

В Ростовской области вынесен обвинительный приговор руководителю отдела одной из ростовских больниц, причастной к мошенничеству. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Оперативниками установлено, что начальник расчетного отдела Городской больницы №7 г. Ростова-на-Дону Евгения Гончарова в 2020 г. фиктивно оформила свою родственницу на должность бухгалтера, которая фактически не работала, на рабочем месте не появлялась. При этом заработную

плату оформленного сотрудника Гончарова присваивала себе. В результате она незаконно получила 2 млн (руб.) бюджетных денег», – говорится в пресс-релизе.

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону признал Евгению Гончарову виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК России «Мошенничество» и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.

По информации УФСБ России по Ростовской области, осужденная Гончарова свою вину не признала и подала апелляционную жалобу. По итогам рассмотрения жалобы Ростовский областной суд оставил решение Железнодорожного райсуда без изменения.

Приговор вступил в законную силу.

Ефим Мартов