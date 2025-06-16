Бизнес-аналитик в Ростове может получать до 400 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону бизнес-аналитикам предлагают заработную плату до 400 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщает портал SuperJob со ссылкой на результаты собственных исследований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

От претендентов на такую зарплату требуют опыт работы в сфере бизнес-анализа не менее пяти лет, а также знание принципов экономического анализа эффективности проектов. Дополнительное преимущество получат обладатели профессиональных сертификатов в области бизнес-анализа, моделирования или управления бизнес-процессами.

Соискатель с опытом работы в сфере бизнес-анализа не менее трех лет может получать от 130 до 220 тыс. руб. в месяц. От него требуется свободно или на разговорном уровне владеть английским языком, уметь создавать модели предметной области, а также иметь опыт оптимизации бизнес-процессов и интеграционных взаимодействий. Кандидаты с опытом работы от одного года могут рассчитывать на заработную плату от 100 до 130 тыс. руб. В числе требований: знание методик организации процесса разработки в команде и владение инструментами для совместной работы над проектами.

От 80 до 100 тыс. руб. обещают сотруднику с высшим образованием в технической, математической, финансовой или экономической области. Необходим уверенный уровень владения Excel, знание методик исследования, анализа и моделирования бизнес-процессов, а также основ бюджетирования и бизнес-планирования.

Мария Хоперская