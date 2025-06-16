«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Главная тема последних дней — геополитическое обострение на Ближнем Востоке, обмен ударами между Израилем и Ираном. Основная реакция происходила на нефтяном рынке: фьючерсы резко выросли, в моменте даже отмечался 15-процентный рост. Сейчас ситуация стабилизировалась, Brent торгуется в районе $74. Основной вопрос, который интересует и инвесторов, и спекулянтов: будет ли Иран перекрывать Ормузский пролив? От этого зависит дальнейшее движение на рынке нефти. Что в такой ситуации делать инвесторам? В ситуации разбирался экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: На данный момент консенсус в том, что Иран, конечно, не будет перекрывать Ормузский пролив. Дело в том, что Тегеран заинтересован в поставках нефти в Азиатский регион, так как большая часть всего, что проходит через этот пролив, поступает в Китай и частично в Индию. Возможен временный контроль над отдельными танкерами, которые могут идти в Европу или в тот же Израиль. Однако в данном сценарии есть один минус: если Израиль начнет удары по иранской нефтяной промышленности, он может лишить Тегеран возможности экспортировать свою нефть, и тогда Иран будет действовать, как у нас говорится, по принципу «так не доставайся же ты никому». Тогда Ормузский пролив может быть перекрыт. И вот в этом случае ситуация на нефтяном рынке изменится. Произойдет мощное движение, и баррель может стоить уже от $80.

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