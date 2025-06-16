Ярославские власти объяснили сбои в работе мобильного интернета

В Ярославской области мобильный интернет замедляют в зависимости от оперативной обстановки при угрозе атаки БПЛА. Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В последние дни жители региона неоднократно жаловались на снижение скорости мобильного интернета.

«Вопрос отключения мобильного интернета и сотовой связи не относится к компетенции органов исполнительной власти Ярославской области. Мероприятия по замедлению мобильного интернета и сотовой связи проводится в целях обеспечения безопасности»,— говорится в сообщении министерства.

Напомним, что об ограничении работы мобильного интернета в Ярославской области впервые официально объявили 6 мая, после чего сбои неоднократно повторялись. Вводят подобные ограничения и в других регионах, например, Воронежской и Саратовской областях.

Алла Чижова