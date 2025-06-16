Директор волгоградской фирмы стал фигурантом дела о невыплате 700 тыс работникам

Городищенский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Волгоградской области возбудил в отношении гендиректора коммерческой организации уголовное дело о невыплате работникам зарплаты в размере более 700 тыс. руб. (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, с ноября 2022 года по июль 2024 года фигурант, чья фирма производит готовые металлические изделия, умышленно не выплатил работникам зарплату в размере более 700 тыс. руб. Следствие выяснило, что с целью создания мнимой рентабельности и устойчивости финансового положения перед контрагентами поступавшие на расчетные счета коммерческой организации деньги расходовались по усмотрению гендиректора на иные нужды.

Так, за указанный период более 3,3 млн руб. ушли на оплату товаров и услуг по договорам, аренду помещений и прочие цели, которые не связаны с оплатой труда работников. Следствие добивается погашения задолженности по заработной плате перед сотрудниками фирмы.

Павел Фролов