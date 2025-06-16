Дмитрий Богданов: «Проблема сегодня не в количестве туристов, а в недостатке хороших санаториев»

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 11 июня провели очередной бизнес-завтрак. На этот раз спикером мероприятия стал сооснователь и председатель Экспертного Совета Ассоциации отельеров АМОС, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Дмитрий Богданов. Резидентам и гостям клуба спикер рассказал о том, как пришел в индустрию туризма, почему Сочи — главный лечебно-оздоровительный курорт России, а также о том, как развивать туристическую отрасль в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Богданов — лауреат Всероссийской Премии «Туризм — дело жизни», неоднократно награжден и отмечен на уровне главы города-курорта Сочи, губернатора Краснодарского края, Госдумы РФ, федеральных ведомств

Фото: Михаил Брайко Дмитрий Богданов — лауреат Всероссийской Премии «Туризм — дело жизни», неоднократно награжден и отмечен на уровне главы города-курорта Сочи, губернатора Краснодарского края, Госдумы РФ, федеральных ведомств

Фото: Михаил Брайко

Дмитрий — коренной сочинец. В юности мечтал стать офицером, поэтому после школы поступил в Суворовское училище, затем обучался в Ленинградском Высшем Общевойсковом Командном дважды Краснознаменном училище имени С.М. Кирова. Два года участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. После контузии оставил воинскую службу и перешел на работу в уголовный розыск, где проработал пять лет. Затем открыл юридическую компанию, основными клиентами которой стали санатории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Богданов является основателем нескольких компаний в сфере бизнеса, а также некоммерческих организаций и проектов — Народный университет города Сочи, Декада зрелого возраста и других

Фото: Михаил Брайко Дмитрий Богданов является основателем нескольких компаний в сфере бизнеса, а также некоммерческих организаций и проектов — Народный университет города Сочи, Декада зрелого возраста и других

Фото: Михаил Брайко

«На дворе — 1997 год. Денег у санаториев не было, и за юридические услуги они расплачивались путевками. В итоге путевок скопилось на сумму более 1 млн долларов»,— вспоминает Дмитрий Богданов.

Когда он стал общаться с турфирмами, то выяснилось, что практически никто из них на тот момент не умел продавать, хотя самих компаний на рынке было много. Все ждали, пока клиент сам придет и все купит. Речи про активную маркетинговую политику, сервис, стандарты практически не было за очень редким исключением. Дмитрий предложил партнеру открыть собственную туристическую компанию, чтобы все эти путевки продать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из известных в стране проектов, которым занимался господин Богданов,— вывод санатория на 1000 мест из тяжелой финансовой ситуации на позицию № 1 в стране в Рейтинге топ-100 российских здравниц

Фото: Михаил Брайко Один из известных в стране проектов, которым занимался господин Богданов,— вывод санатория на 1000 мест из тяжелой финансовой ситуации на позицию № 1 в стране в Рейтинге топ-100 российских здравниц

Фото: Михаил Брайко

В первый же сезон компания стала одним из лидеров рынка. Однако цены в сочинские санатории были высокими, а сервис на тот момент оставлял желать лучшего. В итоге компаньоны сами взяли в управление проект. При этом господин Богданов не позиционирует себя как предприниматель.

«Последние 25 лет я, скорее, помогаю людям, событиям, проектам, организациям, коммерческим и некоммерческим компаниям расти, выходить на качественно новые уровни, по возможности — становиться лидерами в крае и в стране в своих сегментах рынка»,— комментирует Дмитрий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Белошапкин — руководитель компании МЕТЭК Краснодар, резидент клуба

Фото: Михаил Брайко Роберт Белошапкин — руководитель компании МЕТЭК Краснодар, резидент клуба

Фото: Михаил Брайко

При этом у Дмитрия Богданова большой личный управленческий опыт. Более 33 лет он руководит разными организациями от 10-12 до 38 000 человек.

Сегодня Дмитрий Богданов занимается двумя проектами: Ассоциацией Отельеров АМОС в Сочи и Благотворительным Фондом имени Валентины Богдановой, созданным в память об ушедшей из жизни в 2020 году супруге. Фонд поддерживает одаренных детей музыкантов, занимается развитием проектов, связанных с молодежью и студентами, людьми зрелого возраста, а также с развитием темы благотворительности на Юге России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Резиденты и гости КубА Клуба

Фото: Михаил Брайко Резиденты и гости КубА Клуба

Фото: Михаил Брайко

По словам спикера, Сочи гораздо больше любого частного представления о нем. О городе много пишут, рассказывают, описывают одну-две грани, хотя этих граней тысячи. Сочи является главным лечебно-оздоровительным курортом России. И это удалось донести до руководства страны.

Президент России поставил перед правительством и всей туристической сферой страны весьма амбициозную задачу — выйти на 140 млн поездок в год по стране уже к 2030 году. В том числе поездок на курорты Краснодарского края. Целью нацпроекта по туризму также является удвоение числа рабочих мест в отрасли до 4,7 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элла Деткова — краснодарский HR-стратег и основатель HR-академии, Андрей Пугачев — главный редактор делового издания «Федеральный Бизнес Журнал. Юг»

Фото: Михаил Брайко Элла Деткова — краснодарский HR-стратег и основатель HR-академии, Андрей Пугачев — главный редактор делового издания «Федеральный Бизнес Журнал. Юг»

Фото: Михаил Брайко

Кроме того, с 2019 года по инициативе Ассоциации реализуется проект «Реновация» по приведению на современный уровень уже действующих отелей и здравниц.

Как отмечает Дмитрий Богданов, десять лет назад в российские санатории ездило чуть более 2,1 млн человек, в 2024-м — уже 7,6 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Богданов — сооснователь и председатель Экспертного Совета Ассоциации отельеров АМОС, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства; Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор

Фото: Михаил Брайко Дмитрий Богданов — сооснователь и председатель Экспертного Совета Ассоциации отельеров АМОС, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства; Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор

Фото: Михаил Брайко

«Проблема сегодня не в количестве туристов, а в недостатке хороших санаториев. Сегодня нужно строить много новых объектов, проводить реновацию действующих средств размещения, в крупных отелях — строить хорошие лечебные центры. Задача власти и бизнеса — создать такие условия, чтобы большая часть жителей страны имела возможность путешествовать и отдыхать хотя бы три раза в год, в том числе — раз в год в хороший санаторий!»,— резюмировал Дмитрий Богданов, отвечая на вопросы резидентов и гостей клуба.