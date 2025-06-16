В СК возбуждено дело после смерти пермяка в клинике

Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи 35-летнему местному жителю. Как сообщает сайт управления, мужчина обратился в одну из клиник Перми с острой зубной болью. После оперативного вмешательства его состояние ухудшилось. «Спустя непродолжительное время мужчина впал в кому, а впоследствии скончался»,— говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Сотрудники СКР проводят следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.