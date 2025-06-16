На строительство логистического комплекса в Ростове направят 650 млн рублей

В Ростове-на-Дону появится новый логистически-складской комплекс. На его строительство выделили 650 млн руб. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что объект площадью 7,2 тыс. кв. м. возведут в Октябрьском районе города. Он обеспечит развитие производства кондитерских изделий на основе развития складской и ремонтной базы.

Ввести комплекс в эксплуатацию планируется до конца этого года. Инвестором стал индивидуальный предприниматель Виктор Морозов.

Согласно данным «Спарк», ИП Морозов В. А. занимается арендой и управлением нежилым недвижимым имуществом.

Мария Хоперская