Фигуранту дела о хищении 168 млн из МДЦ Сочи продлили арест

Срок ареста фигуранту дела о хищении 168 млн руб. из сейфовых ячеек сочинского Многофункционального депозитарного центра продлен до 14 июля 2025 года. Об этом сообщили «Ъ–Сочи» в пресс-службе главного управления МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Речь идет о временно исполняющем обязанности директора организации, задержанном в январе текущего года. По данным следствия, он может быть причастен к исчезновению денежных средств, владельцами которых, согласно заявлениям, являются 18 человек. Общий объем ущерба предварительно оценивается в 168 млн руб.

Задержание подозреваемого произошло на рабочем месте. В ходе оперативных мероприятий в одной из лесных зон правоохранители обнаружили схрон с частью предполагаемо похищенных средств. Изъято 600 тыс. долларов США.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Первоначально арест был утвержден до середины марта, позднее суд неоднократно продлевал срок содержания под стражей. Последнее ходатайство стороны защиты о замене меры пресечения на домашний арест или залог отклонено.

Вячеслав Рыжков