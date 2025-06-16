Судебные приставы закрыли на месяц узбекское кафе

Сотрудники УФССП по Пермскому краю исполнили решение суда о закрытии на 30 суток кафе «Узбекская кухня Шаурма» по ул. Славянова, 2а. Ранее надзорные органы выявили в заведении общественного питания 15 нарушений санитарно-эпидемиологических правил. «В кафе не соблюдалась поточность технологических процессов: фактически предприятие состоит из одного помещения, в котором осуществляется прием, хранение, приготовление продукции, мытье посуды и реализация блюд потребителям. Здесь же хранилась одежда, обувь сотрудников и другие личные вещи. В кафе также использовалась вода сомнительного качества, не хватало технологического и моечного оборудования, отсутствовал туалет для персонала, не проводился производственный контроль, хранение продовольственного сырья осуществлялось без маркировок и многое другое»,— говорится в сообщении управления.

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Сотрудники ФССП опечатали двери в кафе, а также предупредили владельца об административной ответственности за невыполнение законных требований приставов.