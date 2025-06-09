Гидравлические испытания теплосетей за три дня проведут в 13 районах Петербурга

За три рабочих дня этой недели, с 9 по 11 июня, теплоэнергетики проведут в Петербурге в общей сложности 59 гидравлических испытаний в 13 районах города. Об этом сообщили в понедельник в комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга

В частности, специалисты АО «ТЭК СПб» запланировали 30 испытаний теплосетей в Приморском, Пушкинском, Курортном, Выборгском, Фрунзенском, Невском, Московском, Петроградском, Красногвардейском, Колпинском и Центральном районах Петербурга.

В свою очередь, ООО «Петербургтеплоэнерго» проведет 27 испытаний в Пушкинском, Центральном, Петродворцовом, Петроградском, Курортном, Приморском районах города, а ООО «Теплоэнерго» — два испытания на территории Петроградского и Калининского районов.

На время проведения гидравлических испытаний давление в трубопроводах увеличивают до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку. В целях безопасности температуру воды в трубах снизят до 40 градусов, напомнили в комитете.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на прошлой АО «Теплосеть СПб» проверяло трубопроводы на плотность и прочность в Центральном и Невском районах Петербурга.

Андрей Цедрик