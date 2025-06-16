Часть имущества обанкроченного ПО «Монтажник» досталась одному из кредиторов

Кредитор обанкроченного производственного объединения «Монтажник» (Магнитогорск) получил часть имущества компании стоимостью более 20,5 млн руб. Недвижимость досталась ООО «Интекс», у которого она находилась в залоге. Информация об этом размещена на «Федресурсе».

Все объекты недвижимости находятся на улице Луговой в Магнитогорске. Залоговое имущество включало право аренды земельного участка площадью более 4,9 тыс. кв. м, бытовой корпус (658,3 кв. м), авторемонтную мастерскую (629,3 кв. м) и гараж площадью свыше 1,1 тыс. кв. м.

Недвижимость находилась в залоге ООО «Интекс». Конкурсный управляющий ПО «Монтажник» пытался продать ее на торгах три раза. Однако аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок. В результате ООО «Интекс» решило оставить предмет залога за собой. Благодаря передаче имущества получилось погасить требования кредитора на сумму 19,4 млн руб. Однако «Интекс» все же пришлось выплатить 1 млн руб. судебных расходов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в ноябре 2023 года ООО «Интекс» приобрело производственные здания и оборудование ПО «Монтажник» стоимостью 47,1 млн руб. Часть имущества также находилась у кредитора в залоге.

ПО «Монтажник» признано банкротом в июне 2021 года. Тогда в отношении компании Арбитражный суд Челябинской области открыл конкурсное производство. В настоящий момент оно продлено до 8 октября 2025 года.

Ольга Воробьева