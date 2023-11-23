Имущество ПО «Монтажник» в Магнитогорске продано за 47 млн рублей

В рамках дела о банкротстве магнитогорского АО «Производственное объединение „Монтажник“» состоялись торги по продаже производственных зданий и оборудования. Имущество за 47,1 млн руб. приобрело ООО «Интекс» (Магнитогорск), у которого была в залоге часть недвижимости. Сведения о заключении договоров купли-продажи опубликована на Федресурсе.

Все проданное имущество расположено на улице Луговая в Магнитогорске. В один из двух лотов включал право аренды земельного участка площадью 16,2 тыс. кв. м, склад-стоянка автотехники 1,1 тыс. кв. м с электросетями и трансформаторной подстанцией, производственно-административный корпус (476,6 кв. м), закрытый склад (1,9 тыс. кв. м), механическая мастерская (1,3 тыс. кв. м). Также лот вошли котельная, козловой кран, гараж, лаборатория, самовольные постройки и право аренды двух участков. Все эти объекты проданы за 39,6 млн руб.

По второму договору «Интекс» приобрел бывшее в употреблении оборудование, в том числе мобильную бетоносмесительную установку, компрессор, автомобильные весы, шнек для подачи цемента, опорный кран, станок для резки арматуры, механизмы для и испытания бетона, а также быстровозводимое и разбираемое здание арматурного цеха. Цена приобретения составила 7,5 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ПО «Монтажник» находится в процессе конкурсного производства с июня 2021 года. В 2017–2018 годах магнитогорская компания выступала подрядчиком строительства конгресс-холла на берегах реки Миасс в центре Челябинска. В 2019 году объект заморозили. В рамках дела о банкротстве предприятия суд рассматривает заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника на сумму 930,5 млн руб. бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, аффилированность которого с компанией подтверждена в ходе процесса, и его сына Александра Дубровского, владевшего предприятием.

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