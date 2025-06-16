Недвижимость в Таиланде становится приоритетом для жителей Кубани

Жители Краснодарского края чаще рассматривают приобретение недвижимости в Таиланде вместо вложений в российские курортные объекты. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в агентстве недвижимости CMP GROUP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

По информации компании, по итогам весны 2025 года регион вошел в число лидеров по интересу к зарубежной недвижимости. В Сочи индекс интереса к Таиланду превысил 140%, по краю в целом — составил около 125%, что выше, чем в большинстве других субъектов РФ.

В CMP GROUP объясняют тенденцию сочетанием факторов: ростом цен на южнорусском побережье, схожестью климатических условий, а также готовностью жителей региона к жизни в туристической инфраструктуре. В Таиланде покупателей привлекают также развитый арендный рынок и лояльные правила для иностранных собственников.

«Многие уже не рассматривают покупку дома или квартиры на побережье России, а сразу планируют выход на международный рынок. Это говорит о росте зрелости покупателя и смене приоритетов — не в сторону статуса, а в сторону удобства и перспективы»,— отметил генеральный директор агентства недвижимости Алексей Котлов.

По оценкам экспертов, переориентация интереса с российских курортов на зарубежные может усилиться при сохранении текущей динамики курса рубля и цен на недвижимость в РФ.

Анна Гречко