Агрохолдинг «СТЕПЬ» работает над новым сортом пшеницы

Агрохолдинг «СТЕПЬ» проводит селекционные испытания нового сорта озимой пшеницы. В течение тестовых сезонов новый сорт продемонстрировали показатели урожайности выше средних, а также подтвердил свою устойчивость к неблагоприятным погодным условиям и заболеваниям. В настоящее время идет подготовка к многоэтапной процедуре государственной регистрации.

Фото: агрохолдинг «СТЕПЬ»

Испытания проводились в течении нескольких сельхозсезонов. По итогам было выявлено, что новый сорт отличается высокой адаптивностью к различным климатическим условиям, то есть засухоустойчивостью и жаростойкостью, что особенно актуально для южных регионов. Даже в условиях дефицита влаги, новые семена пшеницы показали урожайность на 15% выше аналогов.

Из-за изменений климата в последние годы аграрии чаще стали сталкиваться с засухой. В 2024 году были зафиксированы аномально высокие температуры в течении летне-осеннего периода, что привело к частичной потере урожая на юге страны, а также осложнениям в процессе озимого сева. В этом году Краснодарский край и Ростовская область также готовятся к введению режима ЧС в сельском хозяйстве из-за засухи.

Новый сорт стал частью селекционной программы Агрохолдинга и разработан совместно с «Щелково Агрохим», одной из крупнейших российских компаний по производству семян и средств защиты растений. В 2022 году партнеры зарегистрировали новый сорт озимой пшеницы «Система». Сорт «Система» отличается высокой зимостойкостью, устойчивостью к болезням, а также отличными хлебопекарными качествами — зерно соответствует второму и третьему классу.

На данный момент «СТЕПЬ» продолжает селекционную работу не только в части зерновых, но и других культур. Например, в следующем сезоне «СТЕПЬ» приступит к селекционным испытания нового российского сорта гороха.

В 2025 году правительство России продлило временные ограничения на ввоз различных семян из недружественных стран. Ограничения распространяются на широкий перечень культур, в том числе на пшеницу и некоторые бобовые. Общий объем квот на ввоз посевного материала составит 18,3 тыс. тонн. Эти меры направлены на поддержку отечественных семеноводов и развитие селекции.

Генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко: «Иинвестиции в отечественную селекцию – это необходимое условие для конкурентного сельского хозяйства сегодня. Селекционная работа Агрохолдинга «СТЕПЬ» позволяет внести свой вклад в общее: минимизировать зависимость от импорта и обеспечить рынок качественным посевным материалом, адаптированным к российским условиям».