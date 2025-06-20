Успех и провал профессора Гуленко

В 80 верстах от Тифлиса, среди гор, в 1924 году был построен совершенно незаметный, но вместе с тем чрезвычайно важный завод. Расположен он близ города Гори и почти упирается в железнодорожный путь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Тартаковский С. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Тартаковский С. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Важен он был тем, что должен был способствовать разрешению одной из серьезнейших хозяйственных задач транспорта на Кавказе. На данном заводе вулканизировались шпалы из лесных пород Кавказа, ранее считавшиеся непригодными для этой важной цели. Первый по своему производству завод в Советском Союзе был построен по замыслу, по идее и под руководством профессора Гуленко.

Леса Закавказья и Северного Кавказа представлены в главной своей массе буком и грабом. Главными недостатками древесины этих породы были быстрая загниваемость и растрескиваемость. Шпалы приходилось подвозить на Кавказ из отдаленных мест.

Профессор Гуленко сумел разрешить эту проблему. Основная идея его работы состояла в том, что он на древесину смотрит как на ткань, которая при раздражении ее разного рода раздражителями (теплом, растворами солей, электрическим током, прессованием) дает характерные изменения, делающие ее очень крепкой и не гниющей.

Для способа профессора Гуленко не требовалось предварительной просушки шпал, как это обычно требуется для всякого рода иного консервирования (от одного до полутора лет).

В конце 1925 года прошло заседание комиссии по расследованию преждевременного загнивания шпал, вулканизированных методом профессора Гуленко. На нем было оглашено сообщение профессора Института путей сообщения Сапожникова о лабораторном испытании вулканизированных и невулканизированных буковых шпал. Выяснилось, что вулканизированные шпалы поражаются грибками на 9 процентов больше. Профессор Виноградов-Никитин провел микроскопический анализ шпал и не обнаружил смолы в капиллярных сосудах древесины. Профессор пришел к выводу, что вулканизация не дает самоосмоления, являющегося основным условием для консервирования шпал. К такому же выводу пришли профессора Шаламберидзе и Курдиани.

Комиссия признала целесообразным закрыть Горийский шпалопропиточный завод.

В 1925 году об изобретении профессора Гуленко писал «Гудок», о комиссии по расследованию загнивания шпал — «Заря Востока».

Материал подготовил Алексей Алексеев