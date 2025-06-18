Агронаука будущего

Ильшат Нуриев, врио ректора Казанского ГАУ, сочетает опыт в науке, госуправлении и агробизнесе. Кандидат экономических наук, бывший глава Арского района, он теперь возглавляет крупнейший аграрный вуз Поволжья, объединивший три университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио ректора Казанского ГАУ Ильшат Нуриев

Фото: портал муниципальных образований Республики Татарстан Врио ректора Казанского ГАУ Ильшат Нуриев

Фото: портал муниципальных образований Республики Татарстан

В интервью «Ъ-Науке» Ильшат Нуриев рассказал, как применяет свои разработки по цифровизации АПК в управлении вузом, зачем агронауке междисциплинарные исследования и как готовить кадры для сельского хозяйства будущего. Также он объяснил, как опыт руководства районом помогает в ректорской работе и какие проекты укрепят позиции Татарстана в агротехнологическом сотрудничестве со странами БРИКС.

— Ваша кандидатская диссертация посвящена оперативному управлению предприятиями АПК на основе новых информационных технологий. Какие из предложенных вами решений наиболее актуальны для Татарстана и других аграрных регионов?

— Учитывая, что моя диссертация была написана до полноценной цифровой трансформации АПК, ряд положений, которые я рекомендовал, уже внедрены. В моей диссертации я разработал систему, которая особенно важна для наших условий. Во-первых, это пакет прикладных программ для управления финансовыми потоками предприятий. Проблема неплатежей в АПК стоит очень остро: многие предприятия имеют сотни и тысячи должников. Наша система позволяет отслеживать дебиторскую и кредиторскую задолженность в режиме реального времени.

Второе важное решение — система оперативного управления производством с учетом территориального размещения и сезонности. Это критично для Татарстана, где много мелких производителей разбросано по районам. Программа помогает координировать их работу и оптимизировать логистику.

Третье — механизм взаиморасчетов между подразделениями агропромышленных формирований. Мы апробировали его на Шеморданском мясокомбинате, и он показал хорошие результаты в стабилизации производственных процессов.

— Как ваши научные работы по использованию информационных технологий в сфере АПК повлияли на практические решения в Казанском ГАУ? Можете привести примеры? Как ваш опыт формирует стратегию развития объединенного вуза на посту ректора?

— Мой опыт показал, что информационные технологии — это не просто автоматизация, а инструмент для принятия управленческих решений. В университете я планирую внедрить принципы, которые отработал на практике. Например, систему мониторинга выполнения заданий в режиме реального времени. На мясокомбинате мы фиксировали причины невыполнения задач ежечасно и ежедневно. В университете это поможет отслеживать качество образовательного процесса, выполнение научных проектов.

Также важен опыт работы с финансовыми потоками. Университет — это сложная экономическая система, и здесь нужны те же подходы: прозрачность расчетов, оперативный контроль, предупреждение кризисных ситуаций.

Стратегия объединенного вуза будет строиться на интеграции всех процессов через единую информационную систему — от приема студентов до трудоустройства выпускников.

— Вы совмещали научную деятельность с государственным управлением на посту главы Арского района. Как этот опыт помогает в управлении крупным многопрофильным университетом?

— Управление районом научило меня работать с разными группами интересов и находить компромиссы. В районе нужно учитывать потребности и фермеров, и промышленных предприятий, и бюджетников. В университете похожая ситуация: есть студенты, преподаватели, работодатели, государство.

Главное, что дает опыт государственного управления,— это понимание механизмов принятия решений и ответственность за результат. В районе я отвечал за 60 тыс. человек, в университете — за более чем 9 тыс. студентов и сотрудников.

Также важен опыт работы с бюджетом и планирования развития территории. Университет тоже нужно развивать комплексно — не только учебный процесс, но и инфраструктуру, научные проекты, связи с производством.

— Вы заслуженный работник пищевой промышленности. Какие инновационные проекты в этой сфере вы считаете наиболее успешными в Татарстане? Возможна ли их реализация в других странах?

— В Татарстане успешно развиваются несколько направлений. Во-первых, это глубокая переработка сельхозпродукции: от простых полуфабрикатов до готовых продуктов с высокой добавленной стоимостью. На том же Шеморданском мясокомбинате мы освоили производство деликатесных изделий. Во-вторых, интеграция производства, когда одно предприятие контролирует всю цепочку от сырья до готового продукта. Это снижает издержки и повышает качество. В-третьих, использование информационных технологий для оптимизации процессов. Системы, которые я разрабатывал, позволяют существенно сократить потери и повысить эффективность.

Что касается реализации в других странах — безусловно, возможна. Особенно в странах СНГ и развивающихся экономиках, где есть похожие проблемы с управлением агропромышленными предприятиями. Наши решения универсальны, их можно адаптировать под местные условия.

— Объединение трех вузов в Казанский ГАУ — масштабный проект. Как это отразится на организации научной деятельности? Расширится ли спектр исследовательских направлений?

— Объединение позволяет решать задачи комплексно. Раньше каждый вуз работал в своей области: ветеринары, агрономы, инженеры развивались отдельно. Теперь мы можем проводить исследования на стыке дисциплин.

Возьмем создание нового сорта пшеницы. Теперь в этом процессе участвуют не только селекционеры, но и ветеринары, которые оценивают безопасность для животных, и инженеры, разрабатывающие оптимальные способы уборки урожая.

Центр геномных компетенций, который мы создаем,— это результат объединения. Отдельно ни один из вузов не смог бы развить это направление на должном уровне.

— Планируются ли междисциплинарные коллаборации между бывшими подразделениями разных вузов? Какие научные синергии вы видите наиболее перспективными?

— Междисциплинарные проекты уже активно развиваются. Самые интересные результаты получаются в агроробототехнике: инженеры создают беспилотную технику, но без агрономов не понимают специфику полевых работ. Агрономы знают технологические процессы, но не разбираются в робототехнике.

Перспективное направление — разработка ветеринарных вакцин. Здесь объединились компетенции ветеринаров, биотехнологов и технологов производства. Каждый вносит свой опыт в общее дело.

Мы начали сотрудничество с КФУ и Иннополисом — их IT-специалисты работают с нашими агрономами над проектами цифрового земледелия. Получается эффективное дополнение компетенций.

— Как университет адаптируется к требованиям цифровой трансформации АПК после объединения? Какие новые специальности и направления планируется открыть?

— Мы уже внедрили обучающую систему «ГосПромт» — это разработка наших IT-специалистов. Система развивается, требует совершенствования, но направление выбрано правильно.

Планируем открыть специальности по агроробототехнике и цифровому земледелию. Это подготовка специалистов, которые одинаково хорошо понимают и сельскохозяйственные процессы, и современные технологии.

Важно, что цифровые компетенции получают все студенты, включая традиционные направления. Современному зоотехнику или агроному без понимания информационных технологий работать практически невозможно.

— Ваше мнение о роли информационных технологий в аграрном образовании: какие цифровые компетенции должны получать выпускники объединенного Казанского ГАУ?

— Основываясь на опыте разработки информационных систем для агропредприятий, могу сказать: главное — не научить всех программировать, а развить системное мышление. Выпускник должен понимать взаимосвязи между разными процессами и уметь анализировать данные для принятия решений.

Современный агроном работает с показаниями датчиков, спутниковыми данными, прогнозами погоды, рыночной информацией. Нужно уметь быстро обрабатывать эту информацию и принимать обоснованные решения.

В моих исследованиях по оперативному управлению как раз рассматривались принципы работы с информационными потоками. Эти подходы актуальны и для подготовки современных специалистов.

— Какие совместные проекты с ведущими предприятиями АПК Татарстана планирует реализовать объединенный университет для практической подготовки студентов?

— У нас выстроена система целевого обучения — студент с первого курса знает свое будущее место работы. Сейчас каждый пятый бюджетник учится по целевому договору, к 2030 году планируем охватить все бюджетные места.

Активно развиваем партнерство с «Красным Востоком-Агро», «Майским», КамАЗом, холдингом «Ак Барс». Создаем совместные лаборатории на производстве: с «Майским» работаем над автоматизированными теплицами, с «Красным Востоком» развиваем точное земледелие.

Интересный проект — агротехноклассы в сельских школах. Созданы 70 классов в 60 школах республики. Старшеклассники знакомятся с современными технологиями, многие потом поступают к нам уже с пониманием специфики отрасли.

— Как объединение повлияет на научные школы вузов? Сохранятся ли уникальные исследовательские традиции каждого из них?

— Мы сознательно сохраняем уникальность каждого направления. Казанская академия ветеринарной медицины вошла в состав университета как институт, но сохранила свое название. Это учебное заведение со 150-летней историей, и нам важно сохранить этот бренд.

Научные школы не теряют самостоятельность, а получают новые возможности для развития. Ветеринары теперь могут использовать инженерные разработки, агрономы — ветеринарную экспертизу. Это усиление традиционных компетенций через междисциплинарное взаимодействие.

— Как вы оцениваете потенциал международного сотрудничества объединенного Казанского ГАУ? Откроются ли новые возможности для академической мобильности?

— У нас уже обучаются 600 иностранных студентов, планируем увеличить их число до 1200 к 2030 году. Геополитическое положение Татарстана как центра взаимодействия с исламским миром и странами БРИКС создает хорошие возможности. Саммит БРИКС в Казани подтвердил этот потенциал.

Объединение дает нам конкурентное преимущество: мы можем предложить международным партнерам комплексные образовательные программы, охватывающие всю цепочку АПК. Это особенно интересно для студентов из развивающихся стран.

— Как совместить традиционные методы производства с требованиями современной экономики?

— Традиционные технологии нужно не отбрасывать, а модернизировать. На мясокомбинате мы проводили техническое переоснащение постепенно, не останавливая основное производство. Увеличили мощности колбасного цеха с 2 до 8 тонн в сутки, сохранив качественные характеристики продукции.

Современная экономика требует прозрачности процессов, контроля качества, эффективного управления ресурсами. Информационные технологии помогают решить эти задачи, не нарушая проверенные производственные циклы.

— Ваше мнение о биотехнологиях в АПК: насколько они востребованы в России и как стимулировать их внедрение?

— События 2022 года показали критическую важность биотехнологий для технологического суверенитета. Прекращение поставок семенного материала и селекционных разработок обострило вопрос создания собственной научной базы.

Мы развиваем создание новых сортов растений, разработку отечественных ветеринарных вакцин, генную инженерию. Центр геномных компетенций создается именно для решения этих задач.

Ключевой фактор успеха — тесная связь с производством. Научные разработки должны быстро находить практическое применение. Поэтому мы работаем в партнерстве с агрохолдингами, которые тестируют наши решения в реальных условиях.

— Как вы оцениваете потенциал органического сельского хозяйства в регионе с точки зрения экономической целесообразности?

— Органическое земледелие развивается, но нужно реалистично оценивать рынок. В Татарстане растет спрос на органическую продукцию в крупных городах, особенно на молочную продукцию и овощи. Однако это пока нишевое направление.

Мы занимаем пятое место в России по объемам сельскохозяйственного производства, поэтому важно развивать все направления параллельно — и традиционные технологии, и органическое производство.

Задача университета — готовить специалистов, которые понимают особенности разных технологических подходов и могут выбирать оптимальные решения в зависимости от конкретных условий и требований рынка.

Подготовила Мария Грибова