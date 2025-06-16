Радиационная обстановка на территории Кубани остается стабильной
На территории Краснодарского края сохраняется стабильная радиационная обстановка. Мониторинг показателей радиационной безопасности окружающей среды и среды обитания населения осуществляется на регулярной основе, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Согласно данным инструментальных измерений, проведенных за прошедшую неделю, в контрольных точках на открытых участках местности отклонений от нормы не зафиксировано. Уровни гамма-излучения остаются в пределах естественного фона.
Специалисты продолжают наблюдение за радиационными параметрами в соответствии с установленными нормативами. Превышений пороговых значений, способных повлиять на здоровье населения и экологическую ситуацию, не выявлено.
Ранее Роспотребнадзор ввел круглосуточный мониторинг радиоактивной обстановки в южной части Дагестана. Такое решение приняли на фоне аварии в Иране, где пострадал центр обогащения урана в Натанзе после удара Израиля.