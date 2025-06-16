Полиция занялась поиском участников драки на проспекте Столыпина в Саратове

На проспекте Столыпина в Саратове произошла массовая драка. Об этом накануне, 15 июня, сообщили в Telegram-канале «ЧП Саратов».

Автор поста подчеркнул, что «семь человек избили двоих, разбив им лицо и сломав носы». Мужчины дрались около кафе Istanbul. Рядом с дерущимися стояли несколько человек, которые предпочли не вмешиваться.

В региональном управлении МВД отметили, что изучили видео и приступили к проверке. Специалисты выясняют все обстоятельства драки, ее участников.

Павел Фролов